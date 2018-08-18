Otogarda bayram yoğunluğu devam ediyor

Gidiş trafiğinde yoğunluk nedeniyle bazı sefer saatleri uzadı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili, cuma günü mesainin bitimiyle başlamıştı. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul’da en yoğun yerler arasında olan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yine en yoğun günlerinden birini yaşadı. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilini memleketinde veya tatil bölgelerinde geçirmek için otogarlarda yoğunluk oluşturdu.

Biletler uzun süre önceden alındı

Ek sefer sayılarıyla birlikte günde 2 bin 700 aracın çıkış yaptığı otogarda bilet bulmayı başaran vatandaşlar, uzun süre önceden bilet aldıklarını söyledi. Bazı vatandaşlar da gitmek istedikleri yerlere ancak aktarmalı olarak yer bulabildi.

Bayram yoğunluğu sefer sürelerini de etkiledi. Çok sayıda aracın İstanbul’dan çıkış yapması nedeniyle oluşan trafik sefer sürelerini uzattı. Otobüs kaptanı Kemal Laloğlu, “Biz Dikili, Ayvalık ve Çandarlı’ya gidiyoruz. Normal yolculuk 11 saat sürüyor ama İstanbul’dan gidiş trafiği yoğun olduğu için 14-15 saati bulabiliyor” dedi.