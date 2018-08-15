Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 13:28

Otogarda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatiline kısa bir süre kala Esenler’deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk başladı.

Otogarda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

15 Ağustos 2018 13:28

Tatilde 12 milyon vatandaşın otobüslerle seyahat etmesi bekleniyor.


Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş tatil için planlarını yaptı. Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler de otogarlarda akın etmeye başladı. Firmalar yoğun talep nedeniyle bakanlığın izin verdiği 14-28 Ağustos tarihleri arasında ek seferler hazırladı.



Firmalar ek sefer süresinin uzatılmasını istiyor


Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan da tatil öncesi başlayan yoğunluk hakkında bilgiler verdi. Sefer sayılarında bayram nedeniyle yüzde 25’lik bir artış olacağını kaydeden Özcan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:


“Bayramın 9 gün olması nedeniyle yoğunluk çok fazla. Bulunduğumuz otogarda günde 2 bine yakın otobüs çıkıyordu, bu yoğunluktan dolayı bu sayı 2 bin yedi yüzlere kadar çıkacak. Şehirlerarası taşımacılıkta D1 belgeli olan 8 bin 500 otobüsümüz var. Ulaştırma Bakanlığının bize vermiş olduğu yetki ile 14 Ağustos ile 28 Ağustos arasında ek seferler verme şansı var. Bu ek seferlerde 8 bin 500 otobüsün yüzde 25’ini düşünürseniz 11 bin otobüse tekabül edecek bir ek sefer yapılacak. Bakanlık bize 14-28 Ağustos arası ek sefer müsaade etti. Biz diyoruz ki bunu 28 Ağustos değil de 2 Eylül’e kadar uzatalım. Halkımızdan bir isteğimiz, bayram münasebetiyle sadece otogarlarda firmalardan bilet alsınlar. Benim tahminim bu bayramda gidiş-dönüş 12 milyon yolcu taşırız.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç