Otomatik Katılım Sistemi'ne Allianz'la dahil olan firmaya indirimli TSS

Allianz, Otomatik Katılım Sistemi'ne kendi bünyesinde dahil olan firmalara grup tamamlayıcı sağlık sigortasında indirim sunduğunu duyurdu.

Allianz bünyesinde Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) dahil olan firmalar avantajlı fiyatlarla grup tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) satın alabileceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olacak kampanyadan, 2017-2018 yıllarında OKS'ye Allianz aracılığıyla dahil olan tüm firmalar da yararlanabilecek. Kampanya kapsamında ilk defa Grup TSS ürünü satın alacak firmalara, çalışan sayısına bağlı olarak yüzde 25'e varan indirim fırsatı sunulacak.

Uygun fiyata özel sağlık sigortası konforu

Yapılan bilgilendirmede Allianz TSS; SGK ve TSS anlaşması olan özel sağlık kurumlarında sadece SGK katkı payını ödeyerek sağlık hizmeti alma olanağı sunacak. Ayakta ve yatarak tedavi teminatı içeren TSS, poliçe özel şartları dahilinde SGK'dan onay alınan tüm işlemler için kullanılabilecek. Uygun fiyata özel sağlık sigortası konforu yaşatan şirketin TSS'si, Allianz ile OKS'ye giriş yapmış 65 yaş altındaki tüm grup tamamlayıcı sağlık sigortalımız faydalanabiliyor.

Ömür boyu yenileme garantisi

3 yıllık kesintisiz sigortalı olunması ve hasar prim oranı yüzde 75'in altında kalmış kişilere ömür boyu yenileme garantisi veren Allianz TSS, yatarak tedavi, suni uzuv ve tıbbi malzeme teminatları sunuyor. Ayakta tedavi ve 12 ay bekleme süresini doldurmak koşuluyla doğum teminatının da isteğe bağlı olarak poliçeye eklenebildiği Allianz TSS'den yeni doğan bebekler de tıbbi risk değerlendirmesi sonrasında doğum tarihinden itibaren poliçe kapsamına alınabiliyor.