Otomatik katılıma daha çok gençler katılıyor

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Aysun Yıldız Özer, katıldığı panelde, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) otomatik katılımı ile ilgili "5 milyon çalışanın sistemde olması bir kazanım olmakla beraber, hedefimizin bir hayli gerisindeyiz. Dolayısıyla çalışanların daha uzun tasarruf etmesini sağlayacak tedbirler alınmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" dedi.

26'ncı PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi kapsamında Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 'Bireysel Emeklilikte Otomatik Katılım: Uygulamada Reform İhtiyacı' başlığı altında bir panel düzenledi. Otomatik katılım uygulamasındaki başlıca sorunlar, uygulamada reforma ihtiyaç olup olmadığı konularının tartışıldığı panele; Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Aysun Yıldız Özer, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Kılıç ve Emeklilik Gözetim Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bozdağı konuşmacı olarak katıldı.

"Otomatik katılımda hedefin gerisinde kaldık"

TSB Genel Sekter Yardımcısı Aysun Yıldız Özer, otomatik katılım sisteminin özel ve kamuda çalışan 15 milyon insanı ve 600 binden fazla işvereni ilgilendirdiğini söyleyerek, "Otomatik katılım ile sisteme dahil olan 13 milyon çalışandan sadece 5 milyonu sistemde kalarak tasarruf etmeye devam ediyor. Çalışanlar arasında sistemden ayrılma oranı yüzde 66. Kapsamdaki işverenlerin ise sadece 75'i otomatik katılıma dahil olmuş. 5 milyon çalışanın sistemde olması bir kazanım olmakla beraber, hedefimizin bir hayli gerisindeyiz. Dolayısıyla çalışanların daha uzun tasarruf etmesini sağlayacak tedbirler alınmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Kılıç: "Sistemden çıkışların yüzde 60 oranıyla ilk iki hafta içinde gerçekleşiyor"

Bireysel emeklilik sistemini ve otomatik katılımı sunduğu devlet katkısı teşviklerinden ötürü ‘cömert bir sistem' olarak tanımlayan Emeklilik Gözetim Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Kılıç, yaptıkları araştırmalara göre sistemden çıkışların yüzde 60 oranıyla ilk iki hafta içinde gerçekleştiğini söyledi. Kılıç, BES'e dahil oldukları gerekçesiyle otomatik katılımdan ayrılanların oranının yüzde 18, birikimini kendi yapmak isteyenlerin oranının ise yüzde 20 olduğunu aktardı. Otomatik katılımda ağırlıkla gençlerin kaldığını söyleyen Kılıç, "Araştırmalarımız alt gelir grubundakilerde çıkmaların az olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde kamu çalışanları arasında ayrılmalar daha az" dedi.

"EGM'nin görevi emeklilik sisteminin etkin işlemesini sağlamak"

Emeklilik Gözetim Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bozdağı ise "Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla emeklilik şirketlerinin ve bireysel emeklilik aracılarının faaliyetlerinin gözetimini gerçekleştirmek, gözetime ve denetime yönelik altyapı oluşturmak ve sonuçları yetkili kamu otoritelerine raporlamak, bireysel emeklilik hesapları, emeklilik planları, katılımcılara ve sözleşmelere ait bilgileri elektronik ortamda saklamak, bu bilgileri konsolide etmek ve istatistik üretmek EGM'nin temel görevlerini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.