Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2017 yılı sekiz aylık dönemde ise 555 bin 991 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2018 yılı Ağustos ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,51 oranında azalarak 344 bin 870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 423 bin 198 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,04 azalarak 95 bin 558 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 132 bin 793 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos ayında yüzde 53 azaldı

2018 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 34 bin 346 adet oldu. 72 bin 536 adet olan 2017 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 52,65 oranında azaldı. 2018 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,85 azaldı ve 26 bin 976 adet oldu. Geçen sene 54 bin 890 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ağustos ayına göre yüzde 58,23 azaldı ve 7 bin 370 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17 bin 646 adet satış yaşanmıştı.

2018 yılı Ağustos ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 18,5 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 25,7 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 22,7 azalış izlendi. 2018 yılı Ağustos ayı sonunda 114 adet elektrikli ve 2 bin 858 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Ağustos ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,12 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 141 bin 806 adet ile sahip oldu. 2018 yılı Ağustos ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,41’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65’e yükseldi. 2018 yılı Ağustos ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,74’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 54,9 pay alan C (189.374 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 51,0 pay, 175.721 adet) oldu. 2018 yılı Ağustos ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 68,78 pay ile Van (65.721 adet), ardından yüzde 12,26 pay ile Kamyonet (11 bin 712 adet), yüzde 10,32 pay ile Pick-up (9 bin 865 adet) ve yüzde 8,64 pay ile Minibüs (8 bin 260 adet) yer aldı.