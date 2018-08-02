82 bin 297 adet olan 2017 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 35,92 oranında azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2018 yılı Ocak-Temmuz dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı. Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018 yılı ilk 7 aylık dönemde yüzde 16 azaldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 406 bin 82 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı yedi aylık dönemde ise 483 bin 455 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2018 yılı Temmuz ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,69 oranında azalarak 317 bin 894 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 368 bin 308 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,41 azalarak 88 bin 188 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 115 bin 147 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018 Temmuz ayında yüzde 36 azaldı

2018 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 52 bin 734 adet oldu. 82 bin 297 adet olan 2017 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 35,92 oranında azaldı. 2018 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,64 azaldı ve 42 bin 24 adet oldu. Geçen sene 62 bin 384 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Temmuz ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Temmuz ayına göre yüzde 46,22 azaldı ve 10 bin 710 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 19 bin 913 adet satış yaşanmıştı.

Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,98’e geriledi

2018 yılı Temmuz ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,39 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 131 bin 568 adet ile sahip oldu. 2018 yılı Temmuz ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,98’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 64,84’e yükseldi.

2018 yılı Temmuz ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,81’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 54,7 pay alan C (173 bin 936 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 50,8 pay, 161 bin 389 adet) oldu.

2018 yılı Temmuz ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 69,06 pay ile Van (60 bin 903 adet), ardından yüzde 12.41 pay ile Kamyonet (10 bin 941 adet), yüzde 10,14 pay ile Pick-up (8 bin 940 adet) ve yüzde 8,40 pay ile Minibüs (7 bin 404 adet) yer aldı.