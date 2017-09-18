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18 Eylül 2017 12:06

Otomobille halk otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy’de otomobille halk otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Otomobille halk otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı

18 Eylül 2017 12:06

Görüntülerde, kontrolünü kaybeden otomobil otobüse çarpıyor ve otomobildeki bir kişi yola savruluyor.


Kadıköy, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil ve halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. 1 kişin hayatını kaybettiği kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.


Cadde üzerinde bulunan güvenlik kameraların yansıyan görüntülerde, otomobil hızla ilerlediği sırada bir anda kontrolünü kaybederek karşı şeride geçiyor. Karşı şeritten gelen otobüsle kafa kafaya çarpışan otomobil yola savruluyor. Bu esnada otomobilin ikiye ayrıldığı ve ön kısmının otobüsün altında kaldığı görülüyor. Otomobilin içinde bulunan bir kişi ise çarpmanın etkisiyle yola fırlıyor.


Kazayı gören vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor. Bu sırada otobüste bulunan bütün yolcuların ise panik için araçtan indiği görülüyor. Olay yerine toplanan vatandaşlar yaralıya yardım etmeye çalışırken ambulans çağırıyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.




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