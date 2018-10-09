Otomobille kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerasında

Zanlının kapkaç yaptığı anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, 21 Eylül'de A.A. adlı kişi, Arnavutköy'de yolda yürüdüğü sırada otomobille yanına yaklaşan kişilerce çantasının “kapkaç” yöntemi ile çalındığını söyleyerek polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek failin izini sürdü. Polis ekipleri, kapkaçı gerçekleştiren failin M.K. olduğunu ve bir akaryakıt istasyonundan düzenli olarak benzin aldığını, aracın çift plaka yöntemi ile kullanıldığını belirledi.

Polis, şüpheliyi 7 Ekim'de bu kez Hadımköy'de başka bir otodan hırsızlık yaparken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Kapkaçta kullandığı otomobille yakalanan zanlının, araçla yaklaştığı A.A.'nın elinden çaldığı çanta da arabada bulundu. 23 yaşındaki M.K.'nın sorgusunda, aynı araçla Bursa'da tapu takipli olarak bir vatandaşın bankadan çektiği 90 bin lirasını kapkaç yaptığı da ortaya çıktı.

M.K.'nın benzer şekilde 3 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, zanlının otomobille yanına yaklaştığı A.A.'nın çantasını “kapkaç” yöntemi ile çalma anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Elde edilen görüntülerde, çift plaka yöntemi ile kullandığı beyaz bir otomobille yolda yürüyen vatandaşın çantasını alıp hızla uzaklaşması yer alıyor.