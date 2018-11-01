ÖTV ve KDV indirimlerine ilişkin bir açıklamada ODD'den

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün altı başlıkta açıkladığı ÖTV ve KDV indirimlerine sektörlerden olumlu yansımalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı E. Ali Bilaloğlu, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Atılan bu adım Otomotiv Ekosistemi'nin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok kıymetli bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı E. Ali Bilaloğlu, yılsonuna kadar uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) indirimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bilaloğlu, açıklamasında “Atılan bu adım Otomotiv Ekosistemi'nin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok kıymetli bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.

Bilaloğlu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıklamaları ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar uygulanmak üzere; 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV'nin yüzde 30'a ve yine 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV'nin yüzde 35'e indirildiğini, ayrıca ticari araçlara uygulanan yüzde 18 oranındaki KDV'nin ise yüzde 1'e indirildiğini öğrendik.

Son yıllarda oluşturulan iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracat, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle oluşturduğu istihdam ülkemiz için çok kıymetli. Otomotiv, peşinden birçok sektörü sürüklüyor olmasıyla da önemli bir konumda. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden otomotivin iç pazarın yeniden 1 milyon seviyelerine taşıyacak politikaların geliştirilmesi, güven ortamı ve istikrarın sürdürülebilir kılınması ülkemiz ekonomisi bakımından da çok önemli.

Bu bakımdan atılan bu adım Otomotiv Ekosistemi'nin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok kıymetli bir gelişmedir.

Otomotiv sektörüne Hazine ve Maliye Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler ve süreç içerisinde sektörün ihtiyaçlarını dile getirmede sağladıkları imkanlar bakımından müteşekkir olduğumuzu belirtmek isteriz. Sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.”