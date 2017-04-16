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16 Nisan 2017 18:03

Oy kullanmaya geç gelen vatandaş sonuç alamadı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren 18 maddelik anayasa değişikliği referandumu için Atatürk Havalimanı’nda devam eden oy verme işlemi saat 17.

Oy kullanmaya geç gelen vatandaş sonuç alamadı

16 Nisan 2017 18:03

00‘de sona erdi. Son saniyelerde oy kullanan vatandaş uçağına yetişmek için koşarken, başka bir vatandaş ise bir iki dakika geç kaldığı için oy kullanamadı.


Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliği referandumu için oy kullanma işlemi Atatürk Havalimanı’nda saat 17.00’de sona erdi. Oyunu kullandıktan sonra koşarak uçağına giden Emrah Şen, “Son dakikaya kadar kullanıp kullanmayacağımızı bilmiyordum. En azından bu şekilde bir imkanın olması çok güzel” dedi.


Havalimanındaki oy sandıklarında son oyu kullanan yolcu, gazetecilere "hayırlı olsun" derken uçağına yetişmek için koşar adım uzaklaştı.


Üsküp’e gittiğini söyleyen Aslı Yıldız Kahveci ise, “Üsküp’e gidiyorum. Planlamamıştım. Kullanıp kullanmama konusunda kararsızdım. Attım son anda. Hayırlısı olsun” dedi.


Oy kullanmak için Taksim’den taksi ile gelen ancak bir iki dakika ile oy kullanamayan bir yolcu ise yetkililerden yardım istedi. Oy kullanmak için sandık başkanı ile görüşen vatandaş sonuç alamadı.




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