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16 Nisan 2017 19:42

Oy torbaları spor salonuna dolduruldu

İstanbul’da sandıkların kapanmasıyla birlikte okullarda yapılan sayımın ardından oylar çuvallara doldurularak ilçe seçim kurullarına taşınmaya başladı.

Oy torbaları spor salonuna dolduruldu

16 Nisan 2017 19:42

Fatih Spor Kompleksine kurulan İlçe Seçim Kuruluna getirilen oylar spor salonunun zeminine dolduruldu.


İstanbul’da sandıkların kapanmasıyla birlikte okullarda yapılan sayımın ardından oylar çuvallara doldurularak Fatih ilçesinde bulunan toplama merkezine taşınmaya başladı. Sayımı tamamlanan oylar Fatih Spor Kompleksine kurulan ilçe seçim kuruluna getirilerek yetkililere teslim edildi. Okullarda sayımını bitiren sandık görevlileri, oyları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkililerine teslim etmek için birbiriyle yarıştı.


Birçok okuldan gelen oy torbaları spor salonunun zeminine doldurulurken yetkililer de gelen oyların sonuçlarını sisteme girmeye başladı. Sandık görevlilerinin oyları polis eşliğinde merkeze getirdiği görüldü. Yetkililer oyları sisteme girmeye devam ediyor.




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