Oyun bebeğin özgüvenini artırır

Canbebe tarafından 2017'de hayata geçirilen Anneler ile Geleceğe isimli kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Canbebe Uzmanları bebek gelişimine dair pek çok konuyu dijital ortamda gerçekleştirilen canlı yayınlarla anne ve anne adaylarıyla paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Canbebe Uzman Ekibi'nde bulunan Çocuk Gelişimi Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt; bebeğin gelişimini desteklemede oyunun önemine ve evde uygulanabilecek oyunlara değindi.

Çocuğun duygularını, ihtiyaçlarını anlatabilmesine, hayal gücünü keşfetmesine ve öz güveninin gelişmesine destek olan oyunun önemine dikkat çekilen seminerde, Canbebe Uzman Ekibi'nde bulunan Çocuk Gelişimi Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt “Oyun ile büyümekte olan bebeğiniz sırasını beklemeyi, paylaşmayı, empatiyi, sosyalliği öğrenir. Anne ve babasıyla güçlü ilişki kurmasını sağlayan oyun aslında bebek için dünyayı tanıma şeklidir” dedi. Bebeklerle oynan oyunların yaşına, ilgisine ve becerisine göre ayarlanmasının önemli olduğunu belirten Bozkurt; bebekler için evde oynanabilecek basit oyunlarla ve oyuncaklarla ilgili de örnekler verdi.

“Oyun bebeğin öz güvenini artırır”

Bebeklerin kendisine haz veren şeyi oyun olarak seçebildiğini ifade eden Bozkurt, “ 3. aydan itibaren ellerini keşfeden bebeğin ilk haz aldığı oyun da elleriyle dişlerini kaşımaktır. Kolayca temizlenen ve zarar vermeyen sesli çıngıraklar bu dönemde en iyi oyuncaktır. 6. aya geldiğinde sebep-sonuç ilişkili oyuncaklar tercih edilebilir. Bastığında ışık yanıyorsa, vurduğunda ses çıkıyorsa ve bu hoşuna gidiyorsa bu hareketi tekrar tekrar yapmak ister. Tekrarlar sayesinde de neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenir, öz güveni artar” dedi.

“Bebeğinizin keşfetmesine fırsat verin”

“Bebeğin 1 yaşından itibaren yürüme ve özgür olma isteği artar ve ilk inatlaşmaları başlar” diyen Bozkurt, “ Yürüyen bebek keşfe çıkar, artık ev eşyaları ilgisini çeker. Bu dönemde en sevdiği oyuncaklar mutfaktaki plastik kaplar, kepçeler, spatulalardır. Sallabaş halkalar, iç içe geçen küpler ise satın alabileceğiniz diğer eğlenceli oyuncaklardır. Nesnelerin kullanım amacını model olarak göstererek oyunu kurabilir ve devam etmesini sağlayabilirsiniz. Bu dönemde bırakın bebeğiniz keşfetsin, özgür kalsın. Kaslarını kullansın, güçlensin. Ancak evinizde güvenlik önlemleri almayı da ihmal etmeyin” diye konuştu.

“1,5 yaşından itibaren taklit etme başlar”

1,5 yaşından itibaren bebeklerin taklit yeteneğinin gelişmeye başladığını belirten Bozkurt, “18. aydan sonra bebekler nesneleri amacına göre kullanmaya başlar. Daha çok günlük yaşamda kullanılan nesnelerin oyuncak halleri ile ilgilenme vardır. Evcilik seti, tamir seti, doktor seti (küçük parçalar içermeyen) alabilirsiniz. 2 yaş itibariyle dikkat süresi uzar ve ilgiler belirginleşmeye başlar. İlgi duyduğu bir nesne ile en az 5 dakika zaman geçirir. Bu dönemde henüz akranlarıyla etkileşime geçemez; çünkü ‘benmerkezcidir'. En iyi oyun arkadaşı ebeveynleridir. Akranlarıyla oynamayan çocuk sosyalleşmesi için zorlanmamalıdır. Çocuk ancak 3 yaşına geldiğinde sosyalleşmeye yatkınlaşır ve arkadaş dönemi başlar. Arkadaşlarıyla vakit geçiren çocuğun kişiliği şekillenir. Çocuk ebeveynlerin seçtiği değil; oynamak istediği oyuncaklarıyla oynamalıdır; çünkü oyunun temel amacı öğrenmeye değil, çocuğun keyif almasına yönelik olmalıdır” şeklinde konuştu.