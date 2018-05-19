"Oyun Karavanı" yollarda

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çocuklar için 7 ayrı şehirde, her bir ilde iki gün kalacak olan karavan, yeni nesil çocukları teknoloji oyunlarından uzaklaştırmayı ve sokak oyunlarına alıştırmayı hedefliyor.

Geleneksel oyunların unutulmaması ve yeni nesillere aktarılması için hazırlanan Oyun Karavanı, Ümraniye’de düzenlenen törenle 7 ili dolaşmak üzere yola çıktı. Çocuk Oyun ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından oluşturulan ve Ümraniye Belediyesi tarafından desteklenen proje kapsamında geçmişte sokaklarda oynanan; seksek, yakan top, çelik çomak ve misket oyunları yeni nesil çocukları teknoloji oyunlarından uzaklaştırmayı ve sokak oyunlarına alıştırmayı hedefliyor.

"Amacımız 81 ili dolaşmak"

Büyük kentlerde tamamen yok olan sokak kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını aktaran Çocuk Oyun ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, "Amacımız bu oyunları çocuklarla tanıştırmak. Geçen sene 8 ile gitmiştik, bu yıl da 7 ayrı ile gidiyoruz. Keşke 3-4 tane daha tırım olsa da bir sene içinde 50-60 ile gidebilsek. Bir tane tırımız olduğu için 7-8 ile gidebiliyoruz fakat amacımız 81 ili dolaşmak. Gittiğimiz illerde dokunmadık çocuk bırakmayacağız. Oyunlarımızı oynayarak hediyelerimizi vererek onları mutlu edeceğiz. Biz gelecekle ilgileniyoruz. Mutlu gelecek bizim çocuklarımızdır. Onlar bizim gözümüzün nuru her şeyimizdir. Evrenin geleceğidir onlar" şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin genci ve yaşlısıyla kaynaşmak adına ciddi bir hizmet olduğunu düşünüyoruz"

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda böyle bir etkinliği gerçekleştirmenin önemli olduğunu kaydeden Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ise, "Oyun karavanı tırı, 8-10 vilayeti kuşatan bir geziye çıkıyor. Güzel olacak inşallah, çocuklarımıza bu geleneksel oyunlarımızı öğretmiş olacağız. Programın en önemli tarafı şu biz biriz. Millet olarak beraberiz kardeşiz doğusuyla batısı kuzeyi ve güneyi ile Türkiye’nin genci ve yaşlısıyla kaynaşmak adına ciddi bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Ümraniye Belediyesi olarak biz de bu projeye destek veriyoruz" dedi.

Törenin ardından karavan, Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’ndan uğurlandı. Karavan, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çocuklar için 7 ayrı şehirde, her bir ilde iki gün kalacak.