Oyuncak sektörü ihracatta hedef yükseltti

1 milyar dolar pazar büyüklüğü olan Türk oyuncak sektörü, küresel ölçekteki sektör temsilcilerini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin ilk uluslararası nitelikteki oyuncak fuarı olan Kids Turkey Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı 4 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. 22'si yabancı olmak üzere 110'un üzerindeki katılımcı, fuar için İstanbul'a gelecek olan 400 yabancı ziyaretçiye, yerli sektör temsilcilerine ve alım heyetlerine son teknoloji ürünlerini sergileyecek.

Dev organizasyonda motoru dahil tamamı yerli üretim olan ‘Süper Araba' dünya sahnesine çıkacak. Hedef, elektronik aksamlı oyuncakta ihracat merkezi olmak.

Spielwarenmesse Middle East Türkiye Genel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu, bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan fuarda sektör adına birçok yeniliğin hayata geçeceğini söyledi. Ciğerlioğlu, “Ülke ekonomimiz üzerinde yapılan spekülasyonlar sonucu yaşanan kur dalgalanmaları hemen her sektörü olduğu gibi oyuncak sektörünü de olumsuz etkiledi. Kur farkı nedeniyle maliyetler karşılanamaz hale gelince, ithalatçımız artık kendi üretimini yapma yoluna gitti. Son 3 aya baktığımızda, kur farkı nedeniyle perakende satış fiyatlarına neredeyse yüzde 100 zam geldiğini görüyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza hizmet ediyoruz. Sadece dövize bağlı olarak gerçekleşen fiyat artışları hem sektörümüze hem de ebeveynlerin cüzdanlarına zarar veriyor. Türkiye'nin ilk uluslararası nitelikteki fuarı olan Kids Turkey'de bu yıl daha fazla üretici firmamız yer alacak” dedi.