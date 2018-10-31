İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oyuncu Elit İşcan'ın taciz iddiasına soruşturma

Oyuncu Elit İşcan’ın rol arkadaşı Efecan Şenolsun tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayetçi olması üzerine savcılık tarafından, “basit cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Oyuncu Elit İşcan'ın rol arkadaşı Efecan Şenolsun tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayetçi olması üzerine savcılık tarafından, “basit cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından soruşturma başlatıldı.


“Yaşamayanlar” isimli internet dizisinin oyuncusu Elit İşcan, 25 Ekim 2018 tarihinde rol arkadaşı Efecan Şenolsun'un kendisine yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla avukatı Oya Meriç Eyüboğlu aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.


2 ayrı suçtan soruşturma


Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Efecan Şenolsun hakkında “basit cinsel saldırı” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı İbrahim Taner Özkeser'in Elit İşcan, Efecan Şenolsun ve set çalışanlarını beyanlarını almak üzere ifadeye çağırması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.