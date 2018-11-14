Oyunculuktan şarkıcılığa transfer

Öyle Bir Geçer Zamanki dizisi ile tanınan ve daha sonra Kelebeğin Rüyası, Unutursam Fısılda, Ekşi Elmalar sinema filmlerinde oyunculuğunu izlediğimiz Farah Zeynep Abdullah albüm hazırlığına başladı. Daha önce oynadığı Gülizar adlı filmde şarkıcılık hayali kuran bir genç kızı canlandıran Abdullah, yakın zamanda çıkaracağı single albümü için şan dersleri aldığı belirtiliyor.

Abdullah, kendi yazmış ve bestelemiş olduğu 'Bu Hangi Masaldı' adlı şarkının klip çekimlerini gerçekleştirdiği alınan bilgiler arasında.