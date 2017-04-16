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16 Nisan 2017 13:21

Oyunu kullanan Kılıç’tan birlik ve beraberlik çağrısı

Dumlupınar Ortaokulu’nda oyunu kullanan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Farklı görüşte olsa bile komşumuzla, yanı başımızdakilerle kol kola sandığa gidelim ve özgür irademizle oyumuzu kullanalım.

Oyunu kullanan Kılıç’tan birlik ve beraberlik çağrısı

16 Nisan 2017 13:21

Bize kavga etmek değil birlik olmak yakışır” dedi.


Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Anayasa Değişikliği Halk Oylaması” için oyunu Maltepe’de kullandı. Eşi Çiğdem Kılıç ile oyunu kullanacağı İmdat Vakfı Dumlupınar Ortaokulu’na gelen Ali Kılıç, 1265 numaralı sandıkta oyunu verdi. Daha sonra okuldaki diğer sandıkları ve bunların başında bulunan görevlileri ziyaret ederek başarılar dileyen Kılıç, vatandaşların elini sıkıp sorunlarını dinlemeyi de ihmal etmedi.


“Sonuçlar memleketimize hayırlı olsun"


Çıkışta gazetecilere bir açıklama yapan Kılıç, “Türkiye’nin merakla beklediği seçimde, 55 milyon 319 bin 222 seçmenin sandığa gidiyor. Arzu ediyoruz ki seçimlerden Maltepe, her zaman olduğu gibi şimdi de birlik ve beraberlikle çıkacaktır. Farklı görüşte olsa bile komşumuzla, yanı başımızdakilerle kol kola sandığa gidelim ve özgür irademizle oyumuzu kullanalım. Bize kavga etmek değil birlik olmak yakışır” dedi.


Seçimlerin demokratik yaşam açısından çok önemli olduğunun da altını çizen Kılıç, vatandaşlara seslenerek, sandığa gitme çağrısı yaptı. Verilen her bir oya sahip çıkacaklarını belirten Kılıç, “Halkımızın verdiği kararla ülkemizin huzuruna, iç barışına, kalkınmasına ve özgürlüklerine sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Bugün tercih yapabiliyorsak parlamenter demokratik sistem sayesinde. Tüm farklılıklarımızla, daha güçlü bir demokrasiyle, bir arada yaşadığımız bir Türkiye için oyum memleketimize hayırlı olsun” diye konuştu.




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