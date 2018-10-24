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Ozan Kabak, ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı

Galatasaray’ın genç stoperi Ozan Kabak, 11 başladığı Schalke maçıyla birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde forma giydi.

Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak, 11 başladığı Schalke maçıyla birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. Ozan gösterdiği performansla kendisine verilen görevi layıkıyla yaptı.


UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Galatasaray, evinde Alman temsilcisi Schalke 04 ile karşılaşırken, Teknik Direktör Fatih Terim defansta Maicon'un yanında genç futbolcu Ozan Kabak'a görev verdi. Kariyerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performans ile herkesin takdirini kazandı. Serdar Aziz'in yokluğunda yerine oynayan Ozan, girdiği ikili mücadelelerden başarı ile çıkarken, 46. dakikada da Embolo'nun vuruşunu çizgiden çıkarması ile golü önledi. Ozan Kabak oynadığı oyunla takımın en iyilerindendi.

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