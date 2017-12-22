Zanlılardan birinin daha önceden cinsel saldırıdan suçu olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 03.00 sıralarında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 491. Sokak’ta üzerindeki bir evde meydana geldi. İddialara göre, Fatih A. ile Özbek Ganibeg Y., tekstil atölyesinde çalışan ve aynı evde kalan 4 Özbek kadının yaşadığı evine gitti. Kapıyı çalan Fatih A. dışarıda kaldıklarını söyleyerek tanıdığı Özbek kadının evine girmek istedi. O esnada Özbek Ganibeg Y. de kapının açık olmasını fırsat bilerek silahını çekip içeriye girdi. İçeride şahıslar, Özbek kadınlara silah zoruyla tecavüz etti. Sabaha karşı evden çıkan zanlılar, kadınların cep telefonlarını ve paralarını alarak evden uzaklaştı. Olayın ardından Özbek kadınlar D.A, M.M., M.K. M.M., dışarıya çıkarak devriye gezen polis ekiplerine durumu anlatarak şikayetçi oldu.

Teknik takip sonucu yakalandılar

Şikayetin ardından Asayis Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dedektifleri, teknik takip başlattı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, şüpheliler Fatih A.’yı (23) Güngören’de, Ganibeg Y.’yi (30) ise Büyükçekmece’de evlerinde yapılan baskınla yakalandı.

Zanlını cinsel saldırıdan suçu çıktı

Yakalanmalarının ardından üst aramaları yapılan şahısların üzerlerinden kadınlara ait cep telefonları ile silah bulundu. Şubede sorguları tamamlana şahıslar, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Fatih A.’nın daha önce cinsel saldırı ile yaralamadan sabıkası olduğu öğrenildi.