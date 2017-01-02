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02 Ocak 2017 12:01

Özdemir: "Türkiye’de Avrupa standartlarında peyzaj projeleri yapılıyor"

Özdemir:

02 Ocak 2017 12:01

Birçok kentsel dönüşüm ve peyzaj projelerine imza atan Korkut Özdemir, kentlerin kaliteli peyzaj projeleri ile nefes alabildiğini belirtti.
Çekmeköy, İstanbul ve ülke genelinde birçok kentsel dönüşüm ve peyzaj projelerine imza atan Korkut Özdemir, kentlerin kaliteli peyzaj projeleri ile nefes alabildiğinden bahsetti. Peyzaj uygulamalarının, kentlerin gelişmişlik düzeyinin bir aynası olduğunu söyleyen Özdemir, insanların kaliteli tasarlanmış kent parklarında vakit geçirmekten keyif aldığını, bunun içinde belediyelere çok büyük görev düştüğünü dile getirdi.
"Kalıplaşmış projelerden uzak durmamız gerek"
"Önceki yıllarda belediyelerin, kalıplaşmış projelerden yapar iken son yıllarda başarılı peyzaj mimarları ile standart olmayan projeler ürettiğini görmek mümkün" diyen Korkut Özdemir "Önemli olan kalıplaşmış projelerden uzak durarak yeni fikir ve tasarımlarla proje uygulamaları yapmamız gerek. Türkiye’de çok başarılı peyzaj mimarları yetişti. Ülkemizde, Avrupa’daki üniversitelerle aynı düzeyde eğitim veriliyor. Her geçen gün de üniversitelerimizde peyzaj mimarlığı bölümüne verilen önem artıyor. Fidancılık sektöründe de ciddi bir gelişme var. İtalya’da üretilen bir çok türün , Türkiye’nin iklim koşullarında yetiştirebiliyor. Ülkemizde bitki türlerindeki kalite çok arttı. Üreticilerimiz çok başarılı sonuçlar alıyor" ifadelerini kullandı.
"2017’de ülkemizdaha güçlü olacak"
Korkut Özdemir, 2017 yılında Türkiye’nin daha güçlü olacağını belirterek şunları kaydetti: "Çünkü gerçekten çok başarılı projeler Ülkemizde yerini alıyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Her ne kadar 2016 yılı içinde hain saldırılar sonucu canımız yanmış moralimiz bozulmuş olsa da Ülke olarak dosta güven düşmana korku vermeye devam ediyoruz. Çünkü bizler bu ülkeyi kolay kazanmadık. Hiç bir güç bizi karamsar yapamaz. Bizler iş dünyasında güçlü kalacağız ve üreteceğiz. Türkiye İnşaat sektörü başta olmak üzere her sektörde Avrupa’ya 2017 yılında ders vermeye devam edecek".



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