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(Öze) Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Büyükçekmece’de aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Büyükçekmece'de aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.


Büyükçekmece E5 karayolu üzerinde aracıyla Ankara istikametine seyreden 60 yaşındaki Raif Türel bir anda aracın kontrolünü kaybedince bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpma sonucunda yol üzerinde savrulan araç içinde sıkışan Türel olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza sonrası hafif yaralanan Raif Türel ambulansla Beylikdüzü'nde bulunan özel bir hastaneye götürüldü. E5'te yaşanan kaza sonrası ise trafik çift yönlü olarak yoğunlaştı. Çarpmasının etkisiyle araçtan kopan parçalar karşı istikametten gelen sürücülere de zor anlar yaşattı.

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