(Özeel) Taksim Metrosunda tacizcisine tokat attı

Taciz sonrası gezi parkına doğru kaçmaya çalışan şahıs ise güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Mağdur kadın, tacizcisine tokat atarak tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Taksim Metrosu’nda meydana geldi. İddiaya göre Taksim Metrosu’ndan çıkan 28 yaşındaki D.İ. adlı kadın, bir kişinin tacizine uğradı. Tacize uğrayan D.İ., çığlık attı. Kalabalığı fırsat bilen tacizci ise, metrodan çıkarak gezi parkına doğru kaçmaya başladı.

Güven timleri yakaladı

Taksim Metrosunda yaşanan olayda kadının çığlık seslerini duyan güven timleri olay yerine geldi. 28 yaşındaki kadın, taciz edildiğini ve şahsın daha sonra koşarak uzaklaştığını belirtmesi üzerine güven timleri kaçan zanlının peşine düştü. Güven timleri kadını taciz ettikten sonra gezi parkına doğru kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İ.D. isimli tacizci, taksim polis merkezine götürüldü. Bu sırada mağdur kadının tacizcisini tokatlaması, kameralara yansıdı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.