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16 Ağustos 2018 08:58

(Özel) 1 dakikada 26 bin liralık motosikleti çaldılar

Ataşehir’de motosikletle gelerek bir hayvan hastanesinin otoparkına giren kasklı 4 hırsız, yaklaşık 1 dakika içerisinde 26 bin lira değerinde motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

(Özel) 1 dakikada 26 bin liralık motosikleti çaldılar

16 Ağustos 2018 08:58

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay, geçtiğimiz 21 Haziran Perşembe günü saat 02.41 sıralarında Ataşehir Yenişehir Mahallesi Gökdoğan Sokak üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, veteriner hekim olarak çalışan Gökhan Özüsağlam, akşam saatlerinde sokak üzerindeki hayvan hastanesine gelerek otoparka motosikletini park etti. Ardından gece saatlerinde kasklı 4 hırsız motosikletle otoparka geldi. Hırsızlardan biri içeriye girerken diğerleri de etrafı kolaçan etti. Motosikletin gidon kilidini kıran hırsızlar yaklaşık 1 dakika içerisinde 26 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Akşam bıraktığı motosikletini sabah yerinde bulamadı


Olayın ardından sabah saatlerinde mesai biterek evine gitmek üzere otoparka inen Özusağlam, motosikletini yerinde bulamadı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen veteriner hekim, motosikletinin hırsızlar tarafından çalındığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek tutanak tuttu.



"1 buçuk sene daha borcunu ödeyeceğim”


Olayla ilgili konuşan Özusağlam, “Çalışmakta olduğum hayvan hastanesinde mesaideydim. Motosikletim her zamanki gibi hastanenin otoparkında kilitliydi. Sabah eve giderken motosikletin yerinde olmadığını fark ettim. Derhal kamera kayıtlarını inceledim. 2 motosikletli kasklı 4 şahsın, motosikletlimi 1 dakika içerisinde çaldıklarını fark ettim. Polis ekiplerini çağırdım onlar da tutanak tuttu. 26 bin lira değerinde zararım var ve motosikletimin halen devam eden kredi borcunu 1 buçuk sene daha ödeyeceğim. Ben işe gidip gelmek için kullanıyordum ama ekmek teknesi olan insanlar var. Mobeselere erişimimiz yok, sosyal medyadan paylaşımlar yaparak bir yere varmaya çalışıyoruz. Fakat 2 aydır bir sonuç elde edemedik” dedi.


Güvenli kamera görüntülerini inceleyen alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.




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