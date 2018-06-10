Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 09:27

(Özel) 10 saniyede 10 bin liralık motosikleti çaldılar

İstanbul Kağıthane’de motosikletle sokak arasına gelen kasklı hırsızlar, park halinde olan 10 bin lira değerindeki motosikleti direksiyon kilidini kırarak yaklaşık 10 saniyede çaldı.

(Özel) 10 saniyede 10 bin liralık motosikleti çaldılar

10 Haziran 2018 09:27

Hırsızlık anları kamerada yansıdı.


Olay, 21 Mayıs Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tayfun Öztürk akşam saatlerinde evine gelerek 34 TP 4029 plakalı motosikletini park etti. Öztürk’ün motosikletinin direksiyonunu kilitleyerek evine çıkmasının ardından gece saatlerinde kasklı 2 hırsız motosikletle sokağa geldi. Park halindeki motosikleti gören hırsızlar, önce disk kilidini kırarak sokaktan uzaklaştı. 2 dakika sonra tekrar gelen hırsızlar, yaklaşık 10 saniyede 10 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise kameralara yansıdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç