(Özel) 10 saniyede 10 bin liralık motosikleti çaldılar

Hırsızlık anları kamerada yansıdı.

Olay, 21 Mayıs Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tayfun Öztürk akşam saatlerinde evine gelerek 34 TP 4029 plakalı motosikletini park etti. Öztürk’ün motosikletinin direksiyonunu kilitleyerek evine çıkmasının ardından gece saatlerinde kasklı 2 hırsız motosikletle sokağa geldi. Park halindeki motosikleti gören hırsızlar, önce disk kilidini kırarak sokaktan uzaklaştı. 2 dakika sonra tekrar gelen hırsızlar, yaklaşık 10 saniyede 10 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise kameralara yansıdı.