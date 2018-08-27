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27 Ağustos 2018 10:39

(Özel) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda kilometrelerce otobüs kuyruğu havadan görüntülendi

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bu sabah kilometrelerce otobüs kuyruğu oluştu.

(Özel) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda kilometrelerce otobüs kuyruğu havadan görüntülendi

27 Ağustos 2018 10:39

Otogar girişinde oluşan otobüs kuyruğu havadan görüntülendi.


9 günlük Kurban Bayramı tatilinin dönüşünde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın giriş bölümünde yolcu otobüsleri uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yaklaşık 3 kilometre boyunca art arda dizilen otobüslerin otogara girişi saatler sürdü. Trafikte beklemek istemeyen yolcular valizlerini alarak otobüsten indi. Öte yandan, otogarda oluşan kilometrelerce otobüs kuyruğu havadan görüntülendi. Görüntülerde otobüslerin oluşturduğu kuyruk ve tamamen duran trafik görülüyor.




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