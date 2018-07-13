Mutlu, “O gün tam bir cehennemi yaşadık. Gerçekten şehit olmayı istedik. Arkadaşlar yere yatarken ben hiç yere yatmadım caddeye çıkıp ateş ettim. Yıllardır bizim ülkemizde ekmek yiyenler, vatanımıza karşı bir saldırı yaptılar. İnsanın zoruna gidiyor” dedi.

15 Temmuz günü Kağıthane’de devriye ekipler amirliğinin çatısı F-16 uçaklarının alçak uçması nedeniyle çöktü. O sırada orada olan Bekir Mutlu da bir polisin silahını alarak helikopterlere ateş etmeye başladı. Kahramanca darbeci askere kaşı koyarak helikopterlere ateş açan Mutlu, 2’nci yıl dönümünde o anları anlattı. Mutlu, "O gün gerçekten şehit olmayı istedik. Arkadaşlar yere yatarken ben hiç yere yatmadım caddeye çıkıp ateş ettim. Vatanımıza karşı bir saldırı yaptılar. İnsanın zoruna gidiyor" dedi.

“Helikoptere karşı ateş ettim”

Bekir Mutlu, “Bir kafede oturuyorduk. O anda telefon geldi ’darbe oluyor köprüleri kapatmışlar’ dediler. Bir arkadaşımı aradım ortalık karışmış nedir bu diye sordum. Abi darbe yapıyorlar acil karakolun önüne gelin dedi. O polis arkadaşları tebrik ediyorum. Ben orada da bizle canı pahasına savaşan polis arkadaşlar gördüm. O gün helikopterler ve F -16’lar üzerimizden uçarak bize ses bombası attılar. Herkes yerlere yattı. Buradan da giderken arkadaşlarıma hep size köprüye gidin biz silahlı gidiyoruz. Polis arkadaşlar çağırdı büyük sıkıntı diye. Binalar bir anda yerinden oynadı. Helikoptere ben o anda ateş ettim. Ses bombasını attılar biz hepimiz yere yattık. O anda biz hepimiz öldük dedik. Büyük bir ses çıktı binalar yerinden oynadı. Camlar yıkıldı. Karakolun üzeri çöktü. O anda ben helikoptere karşı ateş ettim. Ben ondan önce uzun menzilli silah kullanıyorum. Var mı karakolunuz da böyle bir silah indirelim aşağıya. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Devletimiz nerede biz orada devlet meselesi bu. O anda bir daha geldi. Bir daha ateş ettim. O anda polis arkadaşlar da ateş etti” şeklinde konuştu.

“O gün tam bir cehennemi yaşadık”

“O gün tam bir cehennemi yaşadık” diyen Mutlu, "Çok büyük bir sıkıntıydı. O gün devlet meselesi varken, bazı vatandaşlar da para çekti, yemek aldı kendilerine. Biz sokakta 3 gün kaldık. O gün gerçekten şehit olmayı istedik. Arkadaşlar yere yatarken ben hiç yere yatmadım caddeye çıkıp ateş ettim. Vatanımıza karşı bir saldırı yaptılar. İnsanın zoruna gidiyor. Yıllardır bizim ülkemizde ekmek yiyenler, bu ülkenin yemeğini yiyenler, Cumhurbaşkanımızı yıkmaya çalışanlar bunlar hainler zaten. Bunlar yıllarca buradan ekmek yediler" dedi.