(Özel) 15 Temmuz’un en küçük gazisi o geceyi anlattı

15 Temmuz’un en küçük gazisi, yara izini kolunda o gecenin karanlığını hala kalbinde taşıyor.

15 Temmuz darbe girişiminde 8 yaşında olan ve ailesiyle birlikte Vatan Caddesi’ne giderek darbecilere direnen Batuhan Çetiner, koluna aldığı kurşunla gazi oldu. Babasının ’darbe yapıyorlar’ sözüyle Vatan Caddesi’ne geldiklerini söyleyen minik Batuhan, o gece yaşadığı korku dolu anları hafızasından silemiyor. Okulunu başarıyla sürdüren küçük gazinin en büyük isteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek onunla sohbet etmek.

"Ben darbenin ne olduğunu bilmiyordum"

Futbola meraklı olan minik gazi, okulundan artakalan zamanlarında futbol eğitimi alıyor. Arkadaşları arasında gazi olmasının güzel tepkilerle karşılandığını belirten Çetiner, büyüdüğünde futbolcu olmak istiyor. Batuhan Çetiner, 15 Temmuz’un ardından o geceyi çocuk kalbinde yaşadığı duygularla kaleme aldı. Kolundaki yara izine her baktığında gurur duyduğunu ifade eden Çetiner, kolundan yaralandığında koluna gelen kurşunu demir parçası sandığını ifade etti.

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını zaman zaman arkadaşlarıyla paylaştığını anlatan Çetiner, gazi olduğu Vatan Caddesi’nde o gece yaşadıklarını anlattı. Çetiner, "Babam eve geldi, ’darbe oluyor’ dedi. Ben darbenin ne olduğunu bilmiyordum. Haberleri açtığımızda gerçekten darbe oluyordu. Annem ve babam paniklemişlerdi, ben de korkmuştum. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla annem babam dışarı çıkacaklardı ben de onlarla beraber dışarı çıkmaya karar verdim. ’Ben de sizinle geleceğim’ dedim, hep beraber Vatan emniyete gitmeye karar verdik. Herkesin ellerinde bayraklar akın akın Vatan Caddesi’ne geliyorlardı. Biz emniyetin önüne geldiğimiz de hava jetler uçuyordu yanımızdan da tanklar geçiyordu. Herkes Recep Tayyip Erdoğan diye sloganlar atıyordu. Sonra nereden geldiği belli olmayan demir koluma geldi. Anneme demir geldi koluma dedim, sonra babam geldi, beni hemen hastaneye götürdü" dedi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluşmayı çok istiyorum onunla konuşmayı istiyorum"

Hayatında ilk kez tank ve jet gördüğünü ve çok korktuğunu söyleyen Çetiner, "O gün hissettiklerim çok kötüydü, yanımdan tanklar geçiyordu, havada jetler ve helikopterler uçuyordu, çok korkmuştum. Asker kılığına girip herkese ateş ediyorlardı. Milletimiz adına, herkesin adına çok korkmuştum. Sonra o gece herkesin öleceğini düşündüm ve milletimizin yok olacağını düşündüm. Biz çok büyük bir halk olduğumuz için bizi yıkmaya karar vermişlerdi ama bizim sayemizde yapamadılar. Buraya gelince halen 15 Temmuz gecesini hatırlıyorum. 15 Temmuz’un en küçük gazisi olduğum için arkadaşlarım beni güzel karşılıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum çünkü bizi 15 Temmuz’da hiç yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluşmayı çok istiyorum onunla konuşmayı istiyorum. Buluşursam çok mutlu olurum" diye konuştu.

"Polislerimiz ’bizi bırakmayın’ diye haykırıyorlardı"

Oğluyla gittiği Vatan Caddesi’nde darbecilere direndiklerini belirten Savaş Çetiner ise Batuhan’ın nasıl gazi olduğunu anlattı. Baba Çetiner, "15 Temmuz’da darbenin ne olduğunu bilmiyordum. Ben o gün evde değildim dışarıdaydım. Dışarıda darbe olduğunu öğrendim direkt eve gittim. Eve geldiğimde eşime ’televizyonu aç darbe oluyormuş’ dedim. Televizyonu açıp baktığımız da evet askerler dışarı çıkmıştı. O an karar vererek en yakın Vatan Caddesi’ndeki emniyet müdürlüğüne geldik. Eşim ve çocuklarımı alarak dışarı çıkıp Vatan Caddesi’ne geldik. Polislerimiz ’bizi bırakmayın’ diye haykırıyorlardı halk da akın akın gelmeye devam ediyordu. O an çok kalabalık oldu biraz geri gelmek istedik o sırada bir baktım oğlum ’vuruldum’ dedi. Oğlum ’koluma demir geldi’ dedi. Baktım kolunda demir saplanmış o anda eşim de gelmişti. Eşim de o panikle mermiyi çekti çekince kolundan kan fışkırdı öyle olunca oğlum bayılıp yere düştü alıp en yakın hastaneye götürdüm" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız ile tek başına görüşmeyi çok istiyor"

Oğluyla çok büyük gurur duyduğunu ifade eden baba Çetiner, "Gece nöbetlerine devam ettik bir ay boyunca ama Batuhan gelmek istemedi. Yaşadığı olaydan dolayı psikolojisi bozulmuştu, bir ay boyunca gelmek istemedi. Eğer bu 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı, biz sabaha çıkmazdık o gün askerler her tarafımızı sararlardı. Çok korktum o an ’bittik, sabaha çıkmayız’ dedim. Çok korkmuştum tek olsaydım tamam ama ailem, çocuklarım var onlar için yaşıyorum. Onlar olmadan yaşayamam onlar için çok endişelendim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la Başkanımızla, reisimizle görüşmeyi onunla karşılıklı oturmayı, dertleşmeyi çok istiyoruz. Buradan Reisimize çağrı yapmak istiyorum. 15 Temmuz’un en küçük gazisi Batuhan Çetiner Sayın Cumhurbaşkanımız ile tek başına görüşmeyi çok istiyor bunu kabul ederse çok memnun oluruz" diye konuştu