(ÖZEL) 15 Temmuz’un genç gazisi Adviye Gül İsmailoğlu o geceyi anlattı

Mahkemede darbecilerin yüzlerine “Daha 14 yaşındaki küçücük bir kız çocuğuyla baş edemediniz, siz bu ülkeyi, bu vatanı ele geçirmeyi nasıl düşündünüz” diye sorduğunu belirten Adviye Gül, “Yenilgilerini yüzlerine vurdum, onlar da bunu hissetti” dedi.

14 yaşındaki Adviye Gül İsmailoğlu, 15 Temmuz gecesi ailesiyle birlikte gittiği Saraçhane’de hain darbeciler tarafından G3 mermisiyle sol kolundan vurularak gazi oldu. Oradan hastaneye kaldırılan Adviye Gül dört gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Genç gazilerden biri olan Adviye Gül, 14 yaşında gazilik unvanını kazandı. Genç gazi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’inci yıl dönümünde o geceyi anlattı.

“G3 mermisi sol kolumdan girip sırtımın tam ortasından çıkmıştı”

O karanlık gece sonrasında yaşadıklarını anlatan Adviye Gül İsmailoğlu, “Ben 15 Temmuz Gecesi’nin haberini televizyondan aldım. Gece 11-12 gibi öğrendik. Ama öğrenir öğrenmez de sokağa çıkmak istedik. Cumhurbaşkanımız da halkını meydanlara çağırınca ailemle birlikte dört kişi sokağa çıktık. Abdestlerimizi almıştık, birbirimizle helalleştik ve dualar ederek Saraçhane’ye doğru yola çıktık. Asker kılığına girmiş hainler belediye binasının önünde barikat kurmuşlardı. Geçmemize izin vermiyorlardı. Öndeki insanları birer birer vurmaya başlamışlardı. Yine de üstlerine yürümeye devam ettik. Bizim de geri çekilmeyeceğimizi anlayınca ve sayımızda git gide artınca bu sefer bizi öldürmek istediler ve taramaya başladılar. Yanıma bir yaralı düştü, bacağından vurulmuştu. Ona yardım etmek istedim. Ayağa kalktığım sırada sırtımda bir acı hissettim. İlk başta sırtımdan vurulduğumu zannettim. Ama G3 mermisi sol kolumdan girip sırtımın tam ortasından çıkmıştı. Allah’ın hikmetiyle bir şekilde hastaneye girdim. Tedavi edildim. Dört gün yoğun bakımda kaldım” dedi.

“Bizi çok güzel yarınlar bekliyor”

Seçim sonrası yeni sistemin ilk başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferiyle ilgili konuşan Adviye Gül İsmailoğlu, “Ben yaşadığım ülkeyi çok seviyorum. Gayet mutlu ve huzurlu bir yaşantı sürdüğümüzü düşünüyorum. Zaten o yüzden 15 Temmuz’da darbe olduğuna inanamamıştık. Neden? diye sormuştuk. Cumhurbaşkanımız tekrar başa geldi ve yeni sistemin ilk başkanı oldu. Bizi çok güzel yarınlar bekliyor. Ben buna inanıyorum. Bir genç olarak da geleceğimden kaygılanmayı azalttım. Seçimlerden sonra da gece boyunca geç saatlere kadar kutlamalarını yaptık. Oy vereceğim zamanı da heyecanla bekliyorum” diye konuştu.

“Daha 14 yaşındaki bir kız çocuğuyla baş edemediniz, siz bu vatanı ele geçirmeyi nasıl düşündünüz”

Mahkemede darbecilerin yüzlerine karşı söylediklerini dile getiren İsmailoğlu, “Ben vurulduğumda 14 yaşındayım. Daha 14 yaşındaki küçücük bir kız çocuğuyla baş edemediniz, siz bu ülkeyi, bu vatanı ele geçirmeyi nasıl düşündünüz” diye çok sormak istiyordum ve mahkemelerde de Allah’a şükür hakim izin verdi ve ben bunu onların yüzlerine sordum. Tabi söyleyecekleri hiçbir şeyleri yoktu, her zaman inkar ediyorlar ama bunu söyleme fırsatım oldu. Onların yenilgilerini yüzlerine vurdum, onlar da bunu hissetti. Mutluyum” şeklinde konuştu.