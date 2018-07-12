15 Temmuz 2016’de terör örgütü FETÖ tarafından yapılan hain darbe girişimi üzerinden tam 2 yıl geçti. Yaşanan olayda Atatürk Havalimanı önünde darbeci askerlerin getirdiği tankın önüne kendini siper ederek durduran Metin Doğan, 2 yıl sonra yine aynı yerde o anları fotoğraflayarak tüm dünyaya servis eden İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu. 15 Temmuz’un simge isimlerinden biri hale gelen tankın önünde yatarken çekilen fotoğrafıyla akıllarda kalan Doğan o gece darbecilere karşı verdiği mücadeleyi anlattı.

Darbe girişimini öğrendikten sonra Atatürk Havalimanı önüne geldiğini anlatan Metin Doğan, vatandaşların vereceği desteğin bu kadar büyük olacağını tahmin etmediğini söyledi. Doğan,“Tam o paletin altındayken aklıma, birisinden bin TL borç aldığım geldi. Onu tanıyan kimse yoktu.Hadi ölüyorum ona o borcumu kim ödeyecek falan diye düşündüm” dedi.

15 Temmuz 2016 senesinin üzerinden geçen 2 senede hayatında yaşandıklarını aktaran Doğan, “459 tane program yaptım, 37 tane üniversite gezdim" diye konuştu.