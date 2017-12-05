Hatalı şekilde şerit değiştiren sürücüyü, emniyet şeridinde 150 kilometre hıza çıkarak yakalayan motosikletlinin, estirdiği terör kask kamerasına yansıdı.

Önceki gün Basın Ekspres Yolu’nda, trafik ihlali yaptığını iddia ettiği sürücüye önce küfürler eden ardından aracın aynasına tekme atarak kıran motosikletlinin, trafikte estirdiği terör devam ediyor. Aynı motosikletli bu kez ise hatalı şerit değiştirdiğini iddia ettiği sürücüyü kovalayarak aracını sağa çekmesini istedi. Emniyet şeridinde zaman zaman 150 kilometre hızı geçen motosikletlinin kural ihlali yaparak trafiği tehlikeye soktuğu ve otomobil sürücüsüne bağırdığı o anlar kask kamerasına yansıdı.

150 Kilometre hızı aştı, faciaya davetiye çıkardı

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde Basın Ekspres yolunda ilerlediği görülen motosikletlinin hatalı şekilde şerit değiştiren bir otomobile tepki göstermeye başladığı görülüyor. Hızını yükselterek otomobilin peşinden giden motosikletlinin, adeta terör estirdiği görüntülere yansıyor. Girdiği emniyet şeridinde zaman zaman 150 kilometre hızı geçen motosikletlinin, yakalamayı başardığı sürücüyü sıkıştırarak sağ şeride çekmesini istediği görülüyor. Sağ şeride çektirdiği sürücüye bağırmaya başlayan motosikletlinin akıl almaz hareketlerini gören sürücüler şaşkınlığını gizleyemedi.