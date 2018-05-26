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26 Mayıs 2018 09:48

(ÖZEL) 15’inci kez intihara kalkışan simitçiye vatandaşlardan tepki

Beyoğlu’nda 15’inci kez intihara kalkışan simitçi bir şahıs, vatandaşlar tarafından verilen bir ramazan kolisine ve bin 500 liraya ikna olarak çatıdan indirildi.

(ÖZEL) 15’inci kez intihara kalkışan simitçiye vatandaşlardan tepki

26 Mayıs 2018 09:48

Yardım eden vatandaşlar şahsın sürekli intihar teşebbüsünde bulunan bir kişi olduğunu anlayınca tepki gösterdi.


Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’un çeşitli semtlerinde 15 defa intihar girişiminde bulunan İbrahim A. isimli simitçi, bu defada Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’nde intihara teşebbüste bulundu. Simit tepsisini dışarıda bırakıp inşaatın 4’üncü katına çıkan İbrahim A. bir buçuk saat itfaiye ekiplerini ve polisi meşgul etti.


Vatandaşlar durumu iyi olmadığı için intihara kalkıştığını düşündükleri simitçiye, yardım amacıyla bir kutu ramazan kolisi hazırladı. Vatandaşların duygularını sömüren simitçi, bin 400 lira borcu olduğunu belirterek, para istedi. Bunun üzerine simitçinin intihar için çıktığı apartmanın sahibi, İbrahim A’ya bin 500 lira para verdi. Yaklaşık bir buçuk saat direnen İbrahim A. parayı aldıktan sonra aşağıya indi. Fakat vatandaşların basından takip ederek, İbrahim’in İstanbul’un çeşitli bölgelerinde borcu olduğunu belirterek defalarca intihar teşebbüsünde bulunduğunu öğrenince, şahsa tepki gösterdi. Polis ekipleri İbrahim A.’yı öfkeli vatandaşın elinden güçlükle kurtarabildi. Ekipler tarafından polis aracına bindirilen İbrahim A. ifadesi alınmak üzere ilçe karakoluna götürüldü.




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