(Özel) 2 yaşındaki minik kız, camdan böyle düştü

Ağır yaralı minik kız hastaneye kaldırılırken, düşme anı ise güvenlik kamarası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta bir mahallede yaşandı. 5 katlı apartmanın 3’üncü katında ailesiyle ikamet eden Suriye uyruklu 2 yaşındaki minik kız Fatma Elsaid, iddiaya göre camdan dışarıya bakıyordu. Ailesi yanında olmadığı anda aşağıya sarkan minik Fatma, metrelerce yüksekten beton kaldırma düştü. Olay sonrası kızın düştüğünü gören çevredeki esnaf hızla kız çocuğunun yardımına koştu. Acı içinde kıvranan minik kıza yapılan ilk yardımın ardından ambulansa haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenini ardından minik kızı hastaneye kaldırdı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay sırasında orada bulunan bir esnaf ise yaşananları anlatarak, "Biz sese çıktık yaklaşık 10 dakika sonrada buraya ambulans geldi. Herhangi bir kanama falan yoktu daha sonradan çocuğun karnında şişme falan olmuştu. Şu an beklemedeyiz ne olduğunu bizde bilmiyoruz. Ailesi de geldi çocuğun yanına" dedi.

Saniyeler önce aynı yerden bir kadın geçmiş

Minik kızın 3’üncü kattan düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minik kızın yere düşmeden önce aynı yerden bir kadının geçtiği görülüyor. Saniyeler sonra ise minik kız yere düşüyor ve çevredeki vatandaşlar yardıma koşuyor.