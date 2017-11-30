(Özel) 22 yaşındaki otomobilinin çalınması kamerada

Çalınan aracın kendisi için değerli olduğunu ve günlerdir ağladığını söyleyen kimyagerin aracının çalınma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Pazartesi gecesi, Esenyurt’ta yaşandı. Bölgede bir fabrikada işe başlayan kimyager Uğur Ekmen, 1995 model otomobilini evinin yakınına park etti. Gece vakitlerinde şüpheli 2 kişi kimyager Ekmen’in aracını gözüne kestirip, incelemeye başladı. İlk önce aracın kaputunu açıp alarmını etkisiz hale getiren şüpheliler, sonrasında ise aracı çalarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Aracının çalınma anlarını güvenlik kamerasından izlediği kadarını aktaran Ekmen, “Aracımı evimin önüne park etmiştim. Akşamında saat 03.00 sıralarında aracımı 2 şahıs çaldı. Çalıştırmak biraz vakit alıyor sanıyorum. Diğer arkadaşı yanına geliyor ona biraz bir şeyler söylüyor. İkinci gelen arkadaş tekrar üst geçitten yoluna devam ediyor. Aracımı alan kişi de yoluna devam ediyor” dedi.

“Bu araç yüzünden 2 gecedir ağladım”

Aracının 1995 model olmasına rağmen kendisi için çok değerli olduğunu 2 gündür gözyaşı döktüğünü ifade eden Ekmen, “Benim için çok özel bir araçtı. Nostalji tutkunluğu var bende. Aracımda 20-25 senelik kolonlar mevcuttu. Benim için çok değerliydi. Eski arabaydı ben eski arabaları sevdiğim için gönül verdiğim için üzülüyorum. Bu aracı 2 sene önce almıştım. Bu benim ilk aracımdı. 7 ay önce sattım geri almak istedim. Sattığım fiyatın daha fazlasına geri aldım. Bu arabanın bende manevi değeri çok yüksekti. Bu araç yüzünden 2 gecedir ağladım ben. Çok üzgünüm. Umarım kimsenin başına böyle bir durum gelmez. Ben bunun acısını çekiyorum. Umarım en kısa zamanda bulunur” diye konuştu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Aracın çalınma anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların gelip aracı kaputunu açıp uğraşmaları, aracı çalıp gitmeleri görülüyor.