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18 Haziran 2018 08:52

(Özel) 3 dakikada binlerce liralık kumaş topu çaldılar

Bayrampaşa’da bir kumaş dokuma atölyesine giren 4 hırsız dakikalar içerisinde binlerce liralık kumaş çaldı.

(Özel) 3 dakikada binlerce liralık kumaş topu çaldılar

18 Haziran 2018 08:52

Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Terazidere Mahallesi Pak sokakta iddiaya göre şapkalı ve maskeli 4 hırsız, iş hanında bulunan kumaş dokuma atölyesine 34 BY 3297 plakalı bir minibüsle geldi. Atölyenin önünde duran hırsızlar, kapıdaki camı kırarak içeri girdi. Dakikalar içinde kumaş toplarını minibüse taşıyan 4 kişi, olay yerinden kaçtı.


Atölye sahibi 64 yaşındaki Adem Ata, zararının 15-20 bin lira arasında olduğunu söyledi.


Kumaş hırsızlığı kamerada


Hırsızlık anının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerde, 4 kişinin minibüsle işhanının önüne geldiği ve minibüsü park ederek içeri girdikleri görülüyor. Görüntülerde hırsızların kumaş toplarını minibüse taşıdıkları ve olay yerinden hızla ayrıldıkları fark ediliyor. Birkaç gün sonra yeniden minibüsle atölyenin önüne gelen hırsızlar çalışanları fark ederek olay yerinden uzaklaşıyor.




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