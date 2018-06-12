(Özel) 3. Havalimanı yolunda hafriyat kamyonları kaza yaptı: 2 Yaralı

Havalimanı yolunda hızla seyir halinde giden hafriyat kamyonu yol kenarında duraklayan hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada heri iki kamyonun şoförü yaralanırken, kaza sonrası oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Kaza , Tayakadın Havalimanı bağlantı yolu kavşağında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan 41 VM 049 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle önde bekleyen 34 EL 8553 plakalı kamyona dorse kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan 41 VM 049 plakalı kamyon sürücüsü ve diğer kamyonun sürücüsü yaralanırken, taşıdığı hafriyat yola saçıldı. Çarpmanın şiddeti ile kağıt gibi yırtılan kamyonlar uzun süre trafiğin aksamasına neden oldu. Öte yandan yolda saatlerce süren trafik havadan görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çekicisi hurdaya gönen kamyonları yoldan kaldırdı. Yaralı sürücüler en yakın devlet hastanesine götürülürken, hayati tehlikelerinin olmadıkları öğrenildi.