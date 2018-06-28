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28 Haziran 2018 09:11

(Özel) 3. Havalimanının gece ışıl ışıl hali havadan görüntülendi

Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan 3.

(Özel) 3. Havalimanının gece ışıl ışıl hali havadan görüntülendi

28 Haziran 2018 09:11

Havalimanı’nın 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki dev pistlerinin ışıklandırılması havadan görüntülüdendi. Uçakların pistte inerken görecekleri ışıklandırma havadan çekilen görüntülerde belli oldu.


3. havalimanı inşaatı çalışmaları devam ederken yapımı tamamlanan pistte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içinde olduğu uçak ilk kez iniş yapmıştı. 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki dev pist gece ışıklandırılması havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde pilotların renkli ışıklar sayesinde pisttin hangi bölümde olduklarını ve indikten sonra nereye doğru gideceklerine yardım sağlayan göstergeler belli oldu. Pilotlar 3. havalimanına inerken havadan çekilen görüntülerdeki manzara ile karşılaşacaklar. Ana terminal binasının da ışıklandırması dev yapının büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Havalimanının resmi açılış tarihi ise 29 Ekim 2018 için ise işçiler hız kesmeden çalışmalara devam ediyor.




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