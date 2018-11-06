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(Özel) 3 kişi motosiklete bindiler, kazaya davetiye çıkardılar

Küçükçekmece’de 3 kişinin bir motosiklete binerek yolculuk yaptığını gören vatandaşlar şaşkına döndü.

Küçükçekmece'de 3 kişinin bir motosiklete binerek yolculuk yaptığını gören vatandaşlar şaşkına döndü. Canını hiçe sayan şahısların tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.


Küçükçekmece'de 3 kişinin motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Motosiklet sürücüsü arkasına aldığı iki kişiyle birlikte herhangi bir koruma olmadan dakikalarca yolculuk yaptı. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan şahıslar pes artık dedirtti. Motosiklet üzerinde yapılan tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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