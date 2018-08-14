(Özel) 5 dakikada 50 bin liralık soygun kamerada

Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı’ndaki bir tekerlek mağazasında meydana geldi. Saat 06.30 sıralarında bir minibüsle işyerine gelen hırsızlar, camları kırarak içeri girdi. 5-6 kişilik hırsızlık çetesi, 5 dakika içinde tekerlekleri minibüse yükleyerek kayıplara karıştı. İş yerinden yaklaşık 50 bin liralık tekerlek çalındığı öğrenildi.

İşyeri sahibi Süleyman Çelik, yaklaşık 1 ay önce taşındıklarını belirterek, hırsızların dükkana girdiğini öğrenince geldiklerinde kapıların kırık olduğunu gördüğünü belirterek, “İçerideki lastikler alınmış. Kameralardan kontrol ettik. Bir panelvan minibüs geliyor, kapıyı kırıyorlar, önce kepengi zorluyorlar, orayı kıramıyorlar. Sonra buradaki kapıları kırıyorlar. Kırınca da kamerada 5-6 kişi gözüküyor, içeride kaç kişi olduğu belli değil. Lastikleri yüklüyorlar” dedi.

“Çok rahat bir şekilde davranıyorlar”

Daha sonra polislerin geldiğini ve kameraları kayıtlarını aldığını belirten Çelik, “Üzüntümüz şu; Sultanbeyli’nin göbeğinde, sabah 06.30-07.00 arası geliyorlar, dükkanı kırıyorlar. Bu kadar araç ve insanlar burada geçerken çok rahat bir şekilde davranıyorlar” dedi. Çelik, “Bundan 5-6 ay önce de diğer dükkanımız soyuldu. Onun da bütün kamera görüntüleri var. 3-4 gün önce de aynı ekip Samandıra’da bir arkadaşın yerini soydular. Nedense bu hırsızlar bulunamıyor, yakalanamıyor” diye konuştu.

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.