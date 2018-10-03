(Özel) ABD'li rahip Brunson'un avukatı AYM süreci ile ilgili konuştu

İzmir'de ev hapsinde bulunan Amerikalı papaz Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, Anayasa Mahkemesine (AYM) yaptığı itiraz süreci ve 12 Ekim'de görülecek duruşmayla alakalı AYM'nin başvuruları ret etmesi durumunda AİHM'ye başvuracaklarını belirterek, "Bir ihlal kararının verilmesi Türk Hukuku açısından önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu olmadığı takdirde de AİHM'ye gideceğiz” dedi.

Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruyu ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği adli kontrol şartının kaldırılmasına yönelik ret kararı hakkında açıklamalarda bulunan Halavurt, "Bildiğiniz gibi İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi adli kontrol şartıyla tahliye talebimizi reddetmişti. Bu karar bize tebliğ oldu ve bir aylık süremiz vardı. Dün itibariyle sürenin bitmesine yakın bir zamanda AYM'ye bireysel başvurumuzu yaptık. Buradan Çağlayan Adliyesi Ağır Ceza Bürosundan gönderdik. Sistemi tarayıp direkt Anayasa Mahkemesi Sistemine düşüyor. Ayrıca evraklar da bir hafta içerisinde gönderiliyor. Bundan sonra Anayasa Mahkemesinin sürecini takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Ev hapsinin kaldırılmasıyla ilgili başvuru da bulunduk”

Öncelikle ev hapsi kararının kaldırılmasını istediklerini dile getiren İsmail Cem Halavurt, "Burada bir de yurt dışına çıkış yasağı var. Fakat yurt dışına çıkış yasağı, ‘Seyahat Özgürlüğü' kapsamında, 'Seyahat Özgürlüğü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında, ancak Türkiye buna taraf değil. Prosedürü tamamlayıp, ek prosedürü imzaladı ama süreç tamamlanamadı. Dolayısıyla iç hukukun bir parçası haline gelmedi. Dolayısıyla yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasıyla ilgili şikayetimizi belirttik. Fakat bununla ilgili bir ihlal başvurusunda bulunmadık. Ancak bu ceza, ev hapsinde olmanın devamı niteliğinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ‘Hürriyeti kısıtlayıcı ve bağlayıcı' niteliğinde ve devamında bir kararı var. Ev hapsinin kaldırılması ile ivedilikle görüşülmesi ve tedbir talipli olarak, başvuruda bulunduk” diye konuştu.

"AYM'ye olmazsa AİHM'ye gideceğiz"

AYM'nin ret kararı vermesi halinde AİHM'ye başvurusunda bulunacağını belirten Halavurt, "AYM iç hukuk yolları, AİHM'ye gitmeden önce tüketilmesi gereken bir yol, başvurumuzu yaptık. Ben ret edilmemesi gerektiğini düşünüyorum, kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kabul kararından sonra biliyorsunuz, Mehmet Altan kararından sonra bununla ilgili ciddi bir tartışma var. Verilen bu ihlal kararından sonra yerel mahkemeler buna uymalı mı, uymamalı mı diye. Böyle bir sorun da var. Bir ihlal kararının verilmesi Türk Hukuku açısından önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu olmadığı takdirde de AİHM'ye gideceğiz” şeklinde konuştu.

“Serbest bırakılmasını talep edeceğiz”

Son olarak 12 Ekim'de görülecek duruşma için konuşan avukat Halavurt, "Tabii öncelikli amacımız mahkemenin bu şeyi kaldırması. Tabii mahkeme, tahliye kararını vermekle bize olumlu bir adım attı. Bir adli kontrol tedbiri uyguluyor, ancak bu adli kontrol tedbirini de kaldırabilir. Bize, dosyada kuvvetli suç şüphesi oluşturacak deliller yok, vakalar yok. Mahkemenin de bunu takdir edeceğini düşünüyorum. Mahkemenin kaldırması, en sağlıklı ve en kolay yol, kaldırmasını öngörüyorum. Taleplerimiz o yönde olacak" dedi.