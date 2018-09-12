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(Özel) Açılmasına 46 gün kala İstanbul Yeni Havalimanı havadan görüntülendi

Türkiye’nin en önemli projelerinden olan İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki son durum, açılmasına 46 gün kala havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli projelerinden olan İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki son durum, açılmasına 46 gün kala havadan görüntülendi.


Türkiye'nin en önemli projelerinden olan ve ilk etabının 29 Ekim'de açılacağı İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde açılmasına 46 gün kala havalimanındaki son durum gözler önüne serildi. Görüntülerde ana terminal binası gibi birçok noktanın yolcuların kullanımı için hazırlandığı, binanın içindeki bazı noktalarda çalışmaların devam ettiği görüldü. Yolcuların kullanacağı yürüyen merdivenlerin ve bekleme noktalarındaki koltukların da yerleştirildiği görüldü.

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