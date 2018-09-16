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(Özel) Akbil kartı geri gelmeyen adam otobüsün camlarını kırdı

Kadıköy’de halk otobüsüne arka kapıdan binen bir kişi akbil kartını şoföre doğru uzattı.

Kadıköy'de halk otobüsüne arka kapıdan binen bir kişi akbil kartını şoföre doğru uzattı. Akbil kartının geri gelmediğini iddia eden kişi otobüsün camını kırdı. Hasar gören otobüste bulunan yolcular başka bir otobüse alındı.


Olay, Kadıköy Uzunçayır otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolu otobüse arka kapıdan bir kişi akbil kartını elden ele şoföre doğru uzattı. Akbil kartının kendisine geri gelmediğini iddia eden kişi halk otobüsü şoförüyle tartışmaya başladı. Otobüs şoförüyle tartışan kişi otobüsün camlarını yumruklamaya başladı. Otobüs kapısının camını kıran kişi bir süre şoföre tartışarak olay yerinden uzaklaştı. Halk otobüsünde bulunan yolcular otobüsten indirilerek başka bir otobüse alındı.

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