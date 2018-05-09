(Özel) AKM’nin tepesinde yıkım yapan vinç yürekleri ağza getirdi

Metrelerce yüksekte yıkım çalışması gerçekleştiren vinç, havadan görüntülenirken vincin metrelerce yukarıda yıkım yapması vatandaşların yüreğini ağzına getirdi.

Yıkım çalışmaları devam eden Atatürk Kültür Merkezi’nin en üst katında çalışan vinç ilginç görüntüler oluşturdu. Metrelerce yüksekte yıkım çalışması gerçekleştiren vinci gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Yerine 2 bin 500 kişilik opera binası yapılacak olan AKM’nin en üst katında çalışmalarını sürdüren vinç havadan görüntülenirken vincin oluşturduğu tehlike de gözler önüne serildi. Taksim Meydanı’nda bulunan birçok vatandaşın dikkatini çeken vinç, binanın en üst katında sürdürdüğü yıkım çalışmasıyla yürekleri ağızlara getirdi. Havadan çekilen görüntülerde metrelerce yüksekte olmasına rağmen olası bir kaza riskine karşın vincin çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi olmadığı görüldü. Görüntülerde yıkım çalışması gerçekleştirdiği anlarda vinç operatörünün zaman zaman binanın uç kısımlarına kadar geldiği de görülüyor.

“Hem çalışan için hem vatandaş için çok tehlikeli”

AKM’nin üzerinde çalışan vinci gören bir vatandaş, “Taksim gibi bir meydanda böyle tehlikeli bir olayı tasvip etmiyorum. Hem çalışan için hem vatandaş için çok tehlikeli. Kendim olsaydı o vincin üzerinde herhalde bir korku yaşardım. Çalışan için orada nasıl bir tehlike olduğunu bilmiyoruz aile için de sıkıntılı” dedi.

“O yükseklikte de bir hayli korku olur”

“Vinç operatörünün yerinde olsaydım çok korkardım” diyen bir vatandaş, “Çok ilginç bir görüntü Taksim gibi güzel bir yerde. Bende panik atak ve yükseklik korkusu var. O yükseklikte de bayağı hayli korku olur. Yeniden açıldığında AKM’de sanat açısından müzik, tiyatro gibi etkinlikler güzel olur” ifadelerini kullandı.

“Orada çalışmak zor, hizmet için her fedakarlığı yapıyorlar”

Metrelerce yüksekte çalışmanın zorluğunu dile getiren bir vatandaş, “Orada çalışmak zor, hizmet için her fedakarlığı yapıyorlar teşekkür etmek lazım. Kendini feda etmiş, insan korkuyor o kepçe nasıl oraya çıkmış, nasıl yerleştirilmiş ilk baktığında insanın dikkatini çekiyor” diye konuştu.

Atatürk Kültür Merkezi tamamlandığında nasıl olacak?

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada’ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM’de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. Atatürk Kültür Merkezi’ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek. Yeni Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.