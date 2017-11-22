(ÖZEL) Aksaray’da fuhuş pazarı cep telefonu kamerasında

İstanbul’un en işlek yerlerinden olan Aksaray’da polis merkezinin karşısını mesken edinen hayat kadınları sabahın erken saatlerine kadar fuhuş pazarlığı yapıyor. Aralarında Afrikalılarında bulunduğu hayat kadınları fiyat konusunda anlaştığı kişilerle, çevrede bulunan otellere gidiyor. Sabahın erken saatlerine kadar süren Hayat kadınlarının pazarlıkları çevrede bulunan vatandaşları bezdirdiği öğrenildi. Öte yandan hayat kadınlarının polis merkezinin karşısında fuhuş için pazarlık yapmaları ise pes dedirtti.

Aksaray’da sabaha kadar süren fuhuş pazarlıkları bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, aralarında Afrikalılarında bulunduğu hayat kadınları sürekli yanlarına gelen erkeklerle pazarlık yaptığı ve anlaştıklarıyla bekledikleri yerden ayrıldığı görülüyor. Sabah saatlerinde ise hayat kadınlarının anlaştıkları taksi şoförleriyle kaldıkları otele taşındıkları kaydedildi.