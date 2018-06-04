Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 10:43

(ÖZEL) Alacaklısı olduğu akrabasını ayağından böyle vurdu

Bahçelievler’de bir şahıs, alacaklısı olduğu iddia edilen akrabasını ayaklarından vurdu.

(ÖZEL) Alacaklısı olduğu akrabasını ayağından böyle vurdu

04 Haziran 2018 10:43

Yaşı adamın vurulma anı güvenlik kameralarına da yansıdı.


Olay, geçtiğimiz gün Bahçelievler’de meydana geldi. İddiaya göre, Erol Keskin isimli zanlı, aralarında alacak verecek meselesi bulunan akrabası Atıf Keskin’i evinden çıktığı sırada takip etmeye başladı. Kısa süren takibin ardından Atıf Keskin’in arkasından gelen saldırgan, yaşlı adamın ayaklarına doğru ateş ederek yaralayıp, kaçtı. Olayı gören vatandaşlar yaşlı adamın yardımına koşarak, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada bazı vatandaşlar da saldırganı yakalamak için peşinden koştu ancak başarılı olamadı.


Öte yandan yaşlı adamın ve saldırganın daha önce de birbirlerini silahla yaradıkları ortaya çıktı.


Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Atıf Keskin yolda yürürken saldırgan arkasından yaklaşıyor ve ayaklarına doğru ateş ediyor. Ayağına isabet eden mermiler nedeniyle ilk önce zıplamaya başlayan yaşlı adamın belindeki silah düşüyor. Olay yerinde bulunan bir iş yeri çalışanları da hemen yaşlı adamı içeriye alarak saldırganın peşinden koşuyor. Yaşlı adama ilk müdahaleyi yapan iş yeri çalışanları daha sonra sağlık ekiplerine haber veriyor. Sağlık ekipleri de yaşlı adama olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç