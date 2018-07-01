(Özel) Alışveriş için gittiği markette dayak yedi

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda market çalışanı bir taşla müşteriyi başından yaraladı.

Beyoğlu, Cihangir Mahallesi’nde geçtiğimiz Perşembe akşamı meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Alışveriş için markete giden Safa H. isimli vatandaşla çalışan arasında olayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga başladı. Bu esnada market çalışanı yerden bulduğu taşla Saha H.’nin başına vurdu. Gelen darbe sonucunda başından kanlar gelmeye başlayan Safa H. yere yığıldı. Baygınlık geçiren Safa H.’nin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Başından gelen kanı durduramayan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı vatandaş Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga nedeniyle Safa H. ve market çalışanının birbirinden şikayetçi olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.