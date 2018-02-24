Almanya’da köpeği ile birlikte babasının 50 yıllık sepetli motosikletiyle gezerken fenomen olan Çılgın Türk lakaplı berber Gürkan Yoğurtçu, Alman köpeklerinin tüylerini tıraş edip parasını Mersin’deki sokak köpeklerine yollayarak dikkat çekmişti. Motosikletiyle 4 bin kilometre yol katederek Almanya’dan İstanbul’a gelen Gürkan Yoğurtçu, Taksim’de vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Çılgın Türk lakaplı Gürkan Yoğurtçu, “1990 yılında Mersin’den Almanya’ya gittim. Orada çalıştım ve daha sonra evlendim. Kuaför dükkanı açtım. 28 yıldır Almanya’da yaşıyorum. Bundan 8 yıl önce karavanla Türkiye’ye gelmiştim. Babamın eski bir java motosikleti vardı. Onu sepetiyle birlikte alıp karavanın arkasına koydum. Motosikleti Almanya’ya götürüp restore ettim. Benim köpeklerim vardı. Köpeklerim bunun içine binince Almanya’da dikkat çekti. Herkes benim fotoğraflarımı çekti. Almanya’da yayın yapan televizyonlara çıktım” dedi.

Almanya’daki birçok televizyon programına konuk olan Yoğurtçu, “Almanya’da bana ‘Çılgın Türk’ derlerdi. Almanya’nın bir numarası seçildim. Motorumda da Çılgın Türk yazıyor. Çok fazla dikkat çekince başka televizyonlar da benimle röportaj yapmaya geldi. Bir Türk olarak orada gururlandım” ifadelerini kullandı.

Kardeşiyle birlikte memleketinde bulunan hayvan barınağına bağış yaptığını ifade eden Yoğurtçu, “Köpeklerin saçlarını kesiyorum. Aldığım bir kuaför salonunun bir odasında saç kesiyorum. Oradan aldığım parayı her ay boyunca Mersin’e gönderiyorum. Mersin’de sokak hayvanlarının yanı sıra çocuklara da yardım ediyorum. Kimseden bir beklentim yok. Kimseden de bir şey istemiyorum. Yalnız benim yapmış olduğum güzel olayları herkes yapsın, herkes görsün. Kimin elinden ne kadar geliyorsa yapsınlar. Biz ön ayak oluyorsak ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

Gürkan Yoğurtçu kendi tasarımı olan ilginç motosikletiyle Almanya’dan 4 bin kilometre yaparak İstanbul’a geldi. Taksim’e gelerek yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Berber, “Benim motorumdan Almanya’da ve Avrupa’da yok. Motorun üzerinde sepetiyle birlikte köpeklerimle yolda giderken onların kafalarında kask ve gözlük var. Kırmızı ışıkta durduğum zaman millet inip sağdan soldan herkes fotoğrafları çekiyor. Artık polisler bile beni tanıyor. Bırakın halkı, polis bile beni durdurup fotoğraf çekiyor. 2015 yılında motorla Türkiye’ye gelmiştim. Şimdi yine motorla Almanya’dan buraya motorla geldim. Bu motorum da bayağı dikkat çektiği için insanlar fotoğraf çekmek istiyor. Bence sakıncası yok” dedi.