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08 Haziran 2018 10:04

(Özel) Almanya’dan skandal uygulama

Suriye vatandaşı Mustafa El Sıh Atı, Almanya’da yaşayan arkadaşı Mohammad Mohammad’a mektup gönderdi.

(Özel) Almanya’dan skandal uygulama

08 Haziran 2018 10:04

İddiaya göre Almanya, mektubu "alıcı isminden dolayı" Türkiye’ye geri iade etti.


Almanya’nın skandal iadesi postane çalışanlarını hayrete düşürdü. İddialara göre Suriye vatandaşı olduğu öğrenilen Mustafa El Sıh Atı, Almanya’da yaşayan Mohammad Mohammad isimli arkadaşına mektup yazarak Almanya’daki yaşadığı adrese gönderdi. Aradan bir süre geçtikten sonra Almanya, mektubu "alıcı isminden dolayı" reddederek Türkiye’ye geri iade etti. Almanya’nın skandal iadesi karşısında hayrete düşen postane çalışanları, mektup sahibi Mustafa El Sıh Atı’ya ulaşarak durumu haber verdi. Mektup postanede beklerken, karar karşısında çalışanlar şok oldu.




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