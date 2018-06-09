(Özel) Ameliyatla hayata tutunan sevimli av köpeği sahibini bekliyor

Tedavisi devam eden sevimli köpek, kendisini sahiplenecek hayvanseveri bekliyor.

Küçükçekmece Yeni Mahalle’de trafik kazası geçiren sevimli av köpeği, duyarlı bir vatandaş tarafından Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Merkezde acilen ameliyata alınan köpeğin açık yaraları kapatılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık bir hafta boyunca tedavisi sürecek olan av köpeği, tedavi sonunda yeniden yürüyebilecek. Tedavisi devam eden sevimli av köpeği rehabilitasyon merkezinde kendisini sahiplenecek hayvanseveri bekliyor. Merkezde görevli olan veterinerler vatandaşların bakamadıkları köpekleri sokağa atmaması konusunda uyarıyor. Sahiplenip sokağa atılan köpeklerin dışarıda hayatta kalmaları zorlaşıyor.

“Uygun birisinin sahiplenmesini istiyoruz"

Tedavi için getirilen köpeğin trafik kazasında yaralandığını belirten Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli veteriner hekim Ferdi Algur, “Geldiğinde bacaklarının çeşitli kısımlarına açık yaralar mevcuttu bunları kapattık ve tedavisini yaptık. Şimdi uygun birisinin sahiplenmesini istiyoruz. Köpek bu açık yaralar ile dışarıda yaşasaydı, yaraları kısa süre sonra enfeksiyon kapacaktı. Bu da kısa süre sonra hayatı tehlike oluşturabilecekti. Vatandaşımızın köpeği arabasına alıp buraya getirmesine gerçekten ben kahraman gözü ile bakıyorum. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.