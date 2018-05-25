(Özel) Ana kubbesine beton dökülerek kapatılmaya başlanan Taksim Camii

Görüntülerde caminin minarelerinin yükselmeye başladığı ve ana kubbede betonla kapatılma çalışmalarının sürdüğü görüldü.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait arazide Taksim Camii’nin inşaatına 17 Şubat 2017’de başlanmıştı. İnşaat çalışmaları hızla devam ederken, ana kubbede beton dökülerek kapatılmaya başlandı. Cami inşaatında gelinen son durum ise havadan görüntülendi. Görüntülerde caminin kaba inşaatının büyük oranda tamamlandığı görülürken minarelerin de yükselmeye başlandığı görüldü. Caminin kapatılan ana kubbesinin dışının beton ile kaplanmasına ise devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde işçilerin Ramazan’da da iftar saatine kadar hızla çalışarak kubbenin beton kaplamasını bitirmeye çalıştıkları görüldü. 2019 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenen ve 2 bin 500 kişinin ayni anda ibadet edebileceği Taksim Camii’nin gün batımının eşsiz manzarası ile birleşen görüntüsü ise görenleri kendine hayran bıraktı.