Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 08:54

(Özel) Aniden dönüş yapmaya çalışan taksi, motosiklete böyle çarptı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde sinyal vermeden aniden sağa dönüş yapan taksiye motosikletli genç çarptı.

(Özel) Aniden dönüş yapmaya çalışan taksi, motosiklete böyle çarptı

13 Ağustos 2018 08:54

Yere savrulan gencin yara almadan atlattığı kaza, kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası taksici ise gençle dakikalarca ilgilendi.


Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde motosikletli bir genç akşam saatlerinde arkadaşlarıyla bir süre seyrettikten kısa bir süre sonra seyir halinde vedalaştı. Motosikletli arkadaşının sağa dönüp ayrılması üzerine genç, yoluna devam etmek istedi. Ancak gencin önünde seyreden taksi sürücüsü sinyal vermeden bir anda sağa dönüş yaptı. O esnada motosikletli genç, taksiye çarptıktan sonra yere düşerek refüje savruldu. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan genç, kısa süreli şokun ardından ayağa kalkarak taksi şoförüne doğru yürümeye başladı.



Taksici dakikalarca gençle ilgilendi


Yere savrulan gencin yanına gelen taksici, yardım etmeye çalıştı. Yoldan geçen başka bir motosikletli ise gencin yere düşen motosikletini kaldırdı. İlgilenilmesinin ardından taksici ve genç bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç