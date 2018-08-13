(Özel) Aniden dönüş yapmaya çalışan taksi, motosiklete böyle çarptı

Yere savrulan gencin yara almadan atlattığı kaza, kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası taksici ise gençle dakikalarca ilgilendi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde motosikletli bir genç akşam saatlerinde arkadaşlarıyla bir süre seyrettikten kısa bir süre sonra seyir halinde vedalaştı. Motosikletli arkadaşının sağa dönüp ayrılması üzerine genç, yoluna devam etmek istedi. Ancak gencin önünde seyreden taksi sürücüsü sinyal vermeden bir anda sağa dönüş yaptı. O esnada motosikletli genç, taksiye çarptıktan sonra yere düşerek refüje savruldu. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan genç, kısa süreli şokun ardından ayağa kalkarak taksi şoförüne doğru yürümeye başladı.

Taksici dakikalarca gençle ilgilendi

Yere savrulan gencin yanına gelen taksici, yardım etmeye çalıştı. Yoldan geçen başka bir motosikletli ise gencin yere düşen motosikletini kaldırdı. İlgilenilmesinin ardından taksici ve genç bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.